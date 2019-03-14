Молдавия открыла возможности для РФ и ЕС, не забыла и Украину: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 марта, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- О плане Додона для Москвы;
- ЕС закрыл воздушное пространство для Boeing 737 Max 8;
- Закон о наказании за неуважение госсимволов одобрен Совфедом;
- Россию оставляют без голоса в вопросе строительства ГЭС на притоках Байкала;
- В ФАС заявили, что московские власти незаконно навязывали МЭШ частным школам.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1263.