Нижний Новгород, 14 марта, 2019, 06:48 — ИА Регнум. Шокирующий случай произошел в одном из домов Нижнего Новгорода — для капитального ремонта подъезда был разобран пандус, а после завершения работ соседи — участники ТСЖ запретили монтировать его на первом этаже, фактически изолировав инвалида-колясочника от окружающего мира, ведь другого способа выйти из квартиры у Григория Забурдаева не было. История началась ещё в конце февраля 2019 года и стала достоянием общественности после сюжета на нижегородском телеканале. Делом заинтересовались следователи, а на днях для инвалида в рамках проекта «Доступная среда» смонтировали складной пандус, который не мешает соседям. Ситуация оказалась далеко не частной — обсуждая историю Григория в соцсетях, жители других городов рассказали о случаях, когда им не удалось добиться установки пандусов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В инвалидной коляске

Инвалид-колясочник Григорий Забурдаев проживает в Приокском районе Нижнего Новгорода, но после ремонта в подъезде, когда убрали старый пандус, ТСЖ не разрешило устанавливать новый, фактически изолировав соседа от окружающего мира, так как другого способа выйти на улицу у него нет. Григорий, работавший таксистом, несмотря на инвалидность, после этого задумался о том, на что же ему теперь жить, и обратился в суд из-за сломанного старого пандуса.

После появления сюжета в эфире нижегородской передачи «Кстати» делом заинтересовались следователи и общественность. Позднее историю рассказали на федеральном телеканале. В комментариях НТВ Григорий Забурдаев рассказал, что пандус «28 лет стоял и никому не мешал», пользовались им и «мамочки с колясками».

13 марта стало известно, что компромисс найден — в рамках проекта «Доступная среда» одного из местных отделений политпартии в подъезде установили складывающийся пандус. Вот только вопрос удобства металлических полозьев всё ещё остался открытым, хотя сам Григорий рад, что сможет выходить на улицу в любое время, и обратился ко всем инвалидам города: «Ребята, не опускайте руки и боритесь за свои права».

Во время обсуждения данной истории в соцсетях всплыли и другие факты о нарушении прав инвалидов-колясочников Нижегородской и Кировской областей.

«Очень рада за мужчину, что он всё-таки сумел добиться своего, а вот нам так не повезло. Мы тоже обращались к депутату по нашему округу в 2018 году за помощью по поводу установки пандуса в подъезде. Но нам ответили, что создадут комиссию и будут решать. На этом всё. Сейчас уже март 2019 года, никого не видели, чтоб хоть пришли посмотрели в подъезде, можно ли что-то установить или нет. У меня муж — инвалид 1-й группы, колясочник, мы живем на четвертом этаже в пятиэтажном доме, то есть лифта у нас нет. Стоит нам спуститься вниз по лестнице, а подняться мы уже сами не можем, приходится просить людей, так как поднимаемся тоже на коляске. Получается, выход на улицу у нас только тогда, когда мы знаем, что нас смогут поднять, а это, я вам скажу, не так часто, как хотелось бы. Очень жаль, что везёт не всем», — написала Ольга из Дзержинска.

Поделилась проблемой и Галина С. из Кировской области, у которой сын также передвигается на коляске:

«С 2016-го и акт обследования подъезда, и суды, и обращения к депутату, губернатору, а результата ноль. Сидим на шестом этаже, лифт аварийный, и шесть ступеней на первом этаже».

Эти три истории, поднимающие проблему доступности жилья для колясочников, не единственные, схожие проблемы можно встретить практически в любом регионе.