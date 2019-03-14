Шанхай, Китай, 14 марта, 2019, 06:27 — ИА Регнум. Туристическая отрасль Шанхая принесла городу 509,23 млрд юаней (около $76 млрд) в 2018 году, что на 13,54% больше, чем в 2017 году, сообщили в Шанхайской муниципальной администрации культуры и тризма, передает 13 марта агентство Синьхуа.

Ночной Шанхай

В 2018 году Шанхай принял 340 млн внутренних туристов, которые потратили 447 млрд юаней. При этом, почти 8,94 млн иностранных туристов посетило город, что на 2,37% больше, чем в 2017 году.

По информации администрации, будет принят целый пакет мер по продвижению развития въездного туризма в городе в 2019 году, включая облегчение визового режима, а также предоставление возможности самообслуживания по ряду направлений для иностранных туристов.

Отметим, что Шанхай в последние годы проводит политику по облегчению пребывания на территории города иностранных туристов, включая внедрения иностранных языков на информационных табло в городе, на вебсайтах правительственных структур, а также установку машин для обмена валюты в популярных туристических местах.