Магадан, 14 марта, 2019, 05:58 — ИА Регнум. В Магаданской области начали производить колбасные изделия из мяса тюленей. Из этих морских млекопитающих также намерены изготавливать паштеты и тушёнку, их шкуры пойдут на мех, жир будет продаваться отдельно, в планах — поставки субпродуктов для фармакологии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Магаданской области.

maximpian Тюлень

Читайте также: Депутат Госдумы просит главу Минприроды запретить забой каспийского тюленя

Мясо тюленей считается вкусным, а по мнению диетологов, оно низкокалорийное и содержит большое количество полезных веществ, укрепляющих организм. Однако производить колбасу из такого мяса на Колыме будут впервые — в советское время оно шло на кормление песца и норки, которых разводили на специальных фермах.

Компания, намеренная делать из тюленей колбасу, уже получила разрешение на реализацию готовой продукции. В планах производителя не только колбасы, но и паштеты, тушёнка, заготовка жира и субпродуктов для фармакологических целей.

Проблем с сырьём для такого производства не будет, уверены в правительстве Колымы: в акватории ДФО насчитывается около 50 тыс. тюленей. Власти региона также намерены поддержать компанию, запланировавшую массовую переработку мяса тюленей на колбасу, гарантиями по кредитам. На организацию производства потребуется порядка 100 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года депутат Госдумы Умахан Умаханов («Единая Россия») просил Минприроды рассмотреть вопрос об отмене квоты на промысловый забой каспийского тюленя. Парламентарий был обеспокоен тем, что популяция каспийского тюленя сократилась на 90%, но его не включили в Красную книгу и продолжают промысловый забой.