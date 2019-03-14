Италия, 14 марта, 2019, 05:42 — ИА Регнум. Риф с разноцветными кораллами найден в Средиземном море у города Монополи (Италия), пишет The Guardian.

Кораллы

Обнаружили новый коралловый риф ученые, которые сравнивают его с рифами Мальдивских островов и Австралии. Он находится на глубине 30 — 55 м и тянется на два с половиной километра.

Кораллы рифа окрашены в яркие цвета — фиолетовый, красный, оранжевый, хотя доступ к свету у этих животных сильно ограничен. В этом, отмечают ученые, и заключается уникальность рифа.

Комментируя находку, глава департамента биологии Университета Бари (Италия) Джузеппе Корриеро отметил, что подобные рифы в Австралии и на Мальдивах растут почти на поверхности воды и получают много света.

«Рифы, подобные обнаруженному в Италии, очень редки, потому что они растут и выживают, несмотря на недостаток света», — добавил Корриеро.