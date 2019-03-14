Ханты-Мансийск, 14 марта, 2019, 05:44 — ИА Регнум. Иностранные инвесторы намерены построить в Ханты-Мансийском Автономном Округе (ХМАО) тепличные комплексы, нефтехимические предприятия и цеха по пошиву одежды, сообщает Югра-ТВ.

Теплицы Белогорья В теплице

Сообщается, что губернатор области Наталья Комарова провела встречу с членами Бельгийско-Люксембургской торговой палаты. В ходе встречи зарубежные инвесторы заявили о намерениях построить ряд предприятий в Югре, в том числе и высокотехнологичные тепличные комплексы.

По словам Комаровой, торговый оборот между ХМАО и Бельгией за 2018 год вырос в десять раз по сравнению с предыдущим годом и составил $800 млн.

Отмечается, что ряд соглашений с иностранными компаниями был достигнут еще на полях инвестиционного форума в Сочи. В ходе текущей встречи бельгийские инвесторы не только подтвердили свои намерения, но и представили новые проекты.