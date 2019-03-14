Киев, 14 марта, 2019, 05:28 — ИА Регнум. Потери ВСУ в Донбассе являются «космическими» для современных войн, заявил депутат Верховной рады Андрей Билецкий в интервью «Апострофу».

Mil-lnr.info Убитый украинский солдат. ЛНР

По его словам, уже после подписания вторых Минских соглашений украинская сторона потеряла в войне с Донбассом более тысячи человек. В это число не входят умершие от ранений, инсультов и случаи суицида.

«Наши потери — это космические цифры для современных войн», — заявил Билецкий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря украинский военный прокурор Анатолий Матиос оценил число погибших и раненных не в боях украинских силовиков. По его данным, с начала войны с Донбассом вне боев погибли свыше десяти тысяч человек.