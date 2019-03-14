Казань, 14 марта, 2019, 05:10 — ИА Регнум.

Проведение тендера на оказание услуг по участию Татарии в международной выставке высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации HANNOVER MESSE 2019, которая должна пройти в Ганновере с 1 по 5 апреля 2019 года, приостановлено из-за жалобы республиканской прокуратуры. На данные услуги планировалось из регионального бюджета потратить 12,4 млн рублей, в прошлом году победителем стала «дочка» госзаказчика. Подробности жалобы надзорной инстанции не сообщаются, известно лишь, что «определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Аукцион, на котором выберут исполнителя, назначен на 18 марта 2019 года, но определение поставщика из-за жалобы прокуратуры Татарии приостановлено, поэтому и сроки могут быть сдвинуты.

Выставка, о которой идёт речь в тендере — ежегодная, проводится в Ганновере и является международной. В 2018 году, как и в этот раз, заказчиком тендера выступило Агентство инвестиционного развития республики. По итогам тендера прошлого года победителем стал единственный его участник — АНО «Дирекция международных программ».

«Принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, его участником. По результатам рассмотрения заявки единственного участника, данная заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе. (п. 3 ч.2 ст. 71)», — отмечалось в документации 2018 года и уточнялось, что была осуществлена «закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона в соответствии с частями 1—3.1 статьи 71 Федерального закона решения об осуществлении закупки у единственного поставщика».

В итоге цена контракта даже была снижена с 12,39 млн рублей до 11 914 115,7 рубля, как указано в дополнительном соглашении — без изменения объёма и качества услуг.

По данным ЕГРЮЛ, учредителем компании-победителя является сам госзаказчик. АНО было создано в 2016 году, руководителем с того же времени выступает АдельНагуманов, владеющий ещё одной компаний, которая специализируется на организации конференций и выставок, и совместно с Дамиром Хузиным создавший ещё одно профильное юрлицо в марте 2018 года.

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