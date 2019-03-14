Прокуратура Татарии «приостановила» траты бюджета на немецкую выставку
Казань, 14 марта, 2019, 05:10 — ИА Регнум.
Проведение тендера на оказание услуг по участию Татарии в международной выставке высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации HANNOVER MESSE 2019, которая должна пройти в Ганновере с 1 по 5 апреля 2019 года, приостановлено из-за жалобы республиканской прокуратуры. На данные услуги планировалось из регионального бюджета потратить 12,4 млн рублей, в прошлом году победителем стала «дочка» госзаказчика. Подробности жалобы надзорной инстанции не сообщаются, известно лишь, что «определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Аукцион, на котором выберут исполнителя, назначен на 18 марта 2019 года, но определение поставщика из-за жалобы прокуратуры Татарии приостановлено, поэтому и сроки могут быть сдвинуты.
Выставка, о которой идёт речь в тендере — ежегодная, проводится в Ганновере и является международной. В 2018 году, как и в этот раз, заказчиком тендера выступило Агентство инвестиционного развития республики. По итогам тендера прошлого года победителем стал единственный его участник — АНО «Дирекция международных программ».
«Принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, его участником. По результатам рассмотрения заявки единственного участника, данная заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе. (п. 3 ч.2 ст. 71)», — отмечалось в документации 2018 года и уточнялось, что была осуществлена «закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона в соответствии с частями 1—3.1 статьи 71 Федерального закона решения об осуществлении закупки у единственного поставщика».
В итоге цена контракта даже была снижена с 12,39 млн рублей до 11 914 115,7 рубля, как указано в дополнительном соглашении — без изменения объёма и качества услуг.
По данным ЕГРЮЛ, учредителем компании-победителя является сам госзаказчик. АНО было создано в 2016 году, руководителем с того же времени выступает АдельНагуманов, владеющий ещё одной компаний, которая специализируется на организации конференций и выставок, и совместно с Дамиром Хузиным создавший ещё одно профильное юрлицо в марте 2018 года.
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