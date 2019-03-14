Наркобарон Коротышка намерен судиться с экс-президентом Мексики
Мехико, 14 марта, 2019, 05:13 — ИА Регнум. Защита мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, также известного как Коротышка, подала иск в генпрокуратуру Мексики против бывшего президента страны Энрике Пенье Ньето, заявил адвокат Гусмана Хосе Луис Меса, сообщает портал Politica Online.
Он заявил, что причиной для иска стало нарушение процессуальных норм перед экстрадицией наркобарона в США. Меса подчеркнул, что, по соглашению об экстрадиции между Мексикой и Соединенными Штатами, Гусмана должны были доставить в один из американских штатов, находящихся на границе с Мексикой. Однако наркобарона доставили в Нью-Йорк.
Также в своем обращении Меса поблагодарил действующего президента Мексики за поддержку семьи Гусмана.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал оказать помощь семье наркобарона Коротышки с получением виз в США. Таким образом он поможет матери преступника навестить своего сына.