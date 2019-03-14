Мехико, 14 марта, 2019, 05:13 — ИА Регнум. Защита мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, также известного как Коротышка, подала иск в генпрокуратуру Мексики против бывшего президента страны Энрике Пенье Ньето, заявил адвокат Гусмана Хосе Луис Меса, сообщает портал Politica Online.

PresidenciaMX 2012-2018 Энрике Пенья Ньето

Он заявил, что причиной для иска стало нарушение процессуальных норм перед экстрадицией наркобарона в США. Меса подчеркнул, что, по соглашению об экстрадиции между Мексикой и Соединенными Штатами, Гусмана должны были доставить в один из американских штатов, находящихся на границе с Мексикой. Однако наркобарона доставили в Нью-Йорк.

Также в своем обращении Меса поблагодарил действующего президента Мексики за поддержку семьи Гусмана.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал оказать помощь семье наркобарона Коротышки с получением виз в США. Таким образом он поможет матери преступника навестить своего сына.