Новосибирск, 14 марта, 2019, 05:07 — ИА Регнум. На реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» Новосибирская область получит из федерального бюджета более 5 млрд рублей до 2024 года, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Novo-sibirsk.ru Правительство Новосибирской области

Как пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Денис Архипов, с 2019 годафедеральный проект «Формирование комфортной городской среды» приобрёл новый статус — вошёл в состав нацпроекта «Жильё и городская среда».

«За весь период реализации нацпроекта, до 2024 года, в регионе планируется благоустроить 810 дворовых территорий многоквартирных домов и 514 общественных пространств — всего 1 324 объекта. Из федерального бюджета на эти цели планируется направить порядка 5 млрд рублей. В 2019 году на благоустройство территорий региона будет направлено более 885 млн рублей. На территории 59 поселений области будут благоустроены 133 дворовые территории МКД и 42 общественных пространства», — привёл цифры Архипов на пресс-конференции накануне, 13 марта.

Особенность реализации проекта в текущем году — ужесточение требований к проектным решениям благоустройства территорий: они подлежат обязательной государственной экспертизе.

В 2019 году также возобновлена федеральная поддержка переселения граждан из ветхого и аварийного жилья — до 2024 года на эти цели область получит из федерального бюджета около 4,7 млрд рублей, в том числе в 2019 году — около 500 млн рублей, что позволит до 2024 года расселить более 108 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На обеспечение населения чистой питьевой водой региону в ближайшие шесть лет выделят порядка 3 млрд рублей.

Отметим, что новый национальный проект «Жильё и городская среда» реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года.

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.