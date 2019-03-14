Казань, 14 марта, 2019, 04:39 — ИА Регнум. Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Татарии объявило тендер на выполнение капитального ремонта через каждые 2200 часов налета или после 12 лет эксплуатации вертолета Robinson R-44 Raven II, используемого для нужд авиационного отряда специального назначения управления. Средства на эти цели выделят из федерального бюджета, цена лота составит почти 30 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Aeroprints.com Вертолёт Robinson R-44 RAVEN II

Аукцион пройдёт 29 марта 2019 года, начальная цена контракта — 29 686 309,2 рубля. Работы должны быть выполнены на технической базе исполнителя — станции технического обслуживания или сервисном центре в Казани. Срок выполнения работ — до 1 декабря 2019 года.

Участник закупки обязан иметь сертификат соответствия, выданный Федеральным агентством воздушного транспорта на право производить техобслуживание воздушных судов, а основанием для работ является окончание срока службы до первого капитально-восстановительного ремонта, согласно требованиям эксплуатационно-технической документации.

«Работы по разборке и упаковке вертолета для отправки к месту ремонта проводятся силами исполнителя по месту базирования авиационной техники заказчика: международный аэропорт «Казань», ангар ООО «Авиасервис», — отмечается в техзадании и уточняется, что исполнитель может для выполнения отдельных видов работ по контракту привлекать третьих лиц.

Победителю аукциона предстоит заменить 17 деталей на новые или прошедшие капитальный ремонт в заводских условиях компании «Robinson Helicopter Company», в их числе двигатель, лопасти, ремни безопасности. Помимо этого, исполнитель при выполнении периодического технического обслуживания должен производить замену 21 детали на новые.