Алжир, 14 марта, 2019, 04:28 — ИА Регнум. Представители оппозиции Алжира отказались от диалога с властью и участия в общенациональной конференции, которую предложил провести действующий президент страны Абдельазиз Бутефлика, сообщает телеканал Al Arabiya.

Флаг Алжира

Телеканал озвучил совместное заявление лидеров алжирской оппозиции. Согласно заявлению, оппозиция намерена бойкотировать общенациональную конференцию. Кроме того, оппозиция осудила последние решения, принятые Бутефликой.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта действующий президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил об отказе выдвигаться на пятый президентский срок на выборах в стране. Он также объявил о переносе выборов на более поздний срок. Тем не менее, 12 марта на улицах Алжира появились протестующие против переноса выборов. Они считают, что таким образом Бутефлика якобы просто продлил срок действия своих президентских полномочий.