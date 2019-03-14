Каракас, 14 марта, 2019, 04:26 — ИА Регнум. Вторая фаза военных учений в Венесуэле начнется 16−17 марта, заявил вице-президент страны Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения.

Cancillería del Ecuador Танки венесуэльской армии

По его словам, второй этап учений получил название «Ана Карина Роте», он начнется в конце текущей недели (16−17 марта). По данным агентства AVN, на этот раз целью учений станет защита государственных систем электро‑ и водоснабжения. Первый этап учений проходил в середине февраля.

Напомним, ранее в Венесуэле произошло самое масштабное отключение электроэнергии из-за саботажа на гидроэлектростанции имени Симона Боливара. Власти страны подозревают американскую марионетку Хуана Гуайдо в причастности к диверсии на ГЭС.