Захоронение более 200 минометных мин найдено в Боснии и Герцеговине
Сараево, 14 марта, 2019, 04:03 — ИА Регнум. Крупное захоронение снарядов найдено в районе города Модрича (Босния и Герцеговина), сообщает сайт государственного агентства по защите и расследованиям.
Mil.ru
Миномётная мина
Уточняется, что сотрудники ведомства нашли 216 минометных мин (60, 82 и 120 мм), 110 зажигательных элементов и пороховое наполнение для них. Найденные мины поступят в распоряжение военных.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала года в Чечне нашли семь авиабомб. Найденные снаряды подлежат уничтожению.