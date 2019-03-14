Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 14 марта, 2019, 04:05 — ИА Регнум. В девятиэтажном жилом доме в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар, в результате которого пострадали двое детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ Хабаровского края.

Пожар

Сообщается, что информацию о пожаре спасатели получили 13 марта в 16:18 по местному времени (9:18 по московскому). Очаг возгорания находился в квартире на восьмом этаже дома в поселке Менделеева. Спасатели вскрыли двери и вынесли из задымленной квартиры двоих детей 2015 и 2005 годов рождения. Их передали медикам, которые увезли детей в больницу. Уже в больнице скончался младший ребенок. Его 13-летняя сестра находится в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта при пожаре в жилом доме в Кустанайской области Казахстана погиб мужчина. Еще один человек получил отравление угарным газом и был госпитализирован. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.