Каракас, 14 марта, 2019, 03:46 — ИА Регнум. Ордер на арест лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуйадо не был выдан в Венесуэле, заявила член Верховного суда этой страны Марисела Годой, пишет El Nacional.

Alexcocopro Хуан Гуайдо

По ее словам, сообщения о том, что глава Верховного суда Майкель Морено распорядился выдать ордер на арест Гуйадо, — всего лишь слухи.

Напомним, Гуйадо находится в Венесуэле под следствием, и ему запрещено покидать страну. Несмотря на это, он не просто нарушал запрет, но и вел за рубежом антиправительственную деятельность.

После своего возвращения в Каракас Гуйадо не только не был арестован, а собрал митинг, на котором призывал действовать против законной власти. Комментируя эту коллизию, помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявлял:

«Одна из причин этого заключается в том, что [президент Венесуэлы Николас] Мадуро боится отдать соответствующий приказ, так как ему могут не подчиниться».