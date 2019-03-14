Оттава, 14 марта, 2019, 03:49 — ИА Регнум. Главу компании Facebook Марка Цукерберга могут вызвать в канадский парламент для выступления, если он откажется от участия в заседании международного комитета по дезинформации, сообщает телеканал CBS

Brian Solis Марк Цукерберг

По данным телеканала, Цукербергу и главному операционному директору Facebook Шэрил Кара Сандберг было выслано приглашение на заседание международного комитета по дезинформации. Однако представители Facebook проигнорировали приглашение. Председатель комитета отметил, что если Цукерберг не согласится принять участие в заседании, он намерен вызвать главу Facebook через в суд для дачи показаний перед канадским парламентом.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года американские журналисты уличили Facebook в том, что популярные фитнес-трекеры и приложения раздела «здоровье» передавали третьим лицам данные о состоянии здоровья пользователей. После предания огласке этого случая ряд приложений перестал оправлять данные в соцсеть.