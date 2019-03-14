Суздаль, Владимирская область, 14 марта, 2019, 07:07 — ИА Регнум. 13 марта в Суздале (Владимирская область) начал работу Открытый российский фестиваль анимационного кино, главной темой которого в 2019 году стала «Точка отсчёта». Мероприятие продлится до 18 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Сычева Церемония открытия фестиваля

В этом году на участие в конкурсной программе было подано более 350 заявок. В процессе селекционная комиссия выбрала в общей сложности 107 анимационных картин: 30 работ известных аниматоров (среди них авторы — Светлана Филиппова, Иван Максимов, Сергей Меринов, Наталья Мирзоян и др.), 27 студенческий, 19 прикладных (используемых, например, для рекламы), 20 эпизодов новых сериалов, 7 дебютных и 4 полнометражные киноленты.

В первый программный день состоялось сразу несколько мероприятий: пресс-брифинг, открытие выставки, посвящённой 100-летию ВГиКа, и церемония открытия Суздальфеста. На пресс-брифинге спикерами выступили гендиректор анимационного фестиваля Александр Герасимов, программный директор Наталья Лукиных, художник мультипликационного кино, режиссёр-постановщик «Гофманиады», председатель селекционной комиссии Станислав Соколов и PR-директор мероприятия Алёна Сычева. Программный директор суздальского фестиваля отметила, что с каждым годом предконкурсная программа растёт, а в этот раз организации, отдельных художники и студенты подали рекордное количество заявок.

«В этом году была даже сверхжесткая селекция», — заявила Наталья Лукиных по поводу критериев оценивания большого количества работ.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Выставка к 100-летию ВГИКа

По словам Александра Герасимова, анимационные мероприятие традиционно не меняют свою суть: это смотр всей российской и белорусской анимации, которая была произведена за предыдущий год для того, чтобы анимационное сообщество получило все актуальную информацию о сфере.

Помимо конкурсной программы, распределённой по разным категориям, гости фестиваля увидят также широкую внеконкурсную программу. Например, режиссёр Юрий Норштейн проведёт профессиональную трибуну о дуэте художника и режиссёра. На фестивале в Суздале покажут венгерское анимационное кино «Ограбление по Фрейду» (Ruben Brandt, Collector) за месяц до того, как состоится широкая премьера ленты в России. Также ежегодно в рамках смотра проходит питчинг проектов фильмов, победители которых получают возможность реализовать свои идеи.

Напомним, что Открытый российский фестиваль анимационного кино проходит с 1996 года. Самое первое мероприятие состоялось в пансионате «Березовая роща» (недалеко от города Тарусы, Калужской области). В 2002 году фестиваль «переехал» в Суздаль. Одной из своих задач оргкомитет Суздальфеста видит открытие новых имён, в особенности среди студентов и выпускников ведущих кинематографических киношкол Союзного государства России и Белоруссии. Каждый год организационный комитет формулирует главную тему фестиваля: в 2019 году выбор пал на «Точку отсчёта», поскольку число 24 у киноделов ассоциируется с 24 кадрами в секунду, также это число символически определяется как одновременно и начало и конец чего-либо.