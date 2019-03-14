Лондон, 14 марта, 2019, 03:31 — ИА Регнум. Выход Великобритании из состава Европейского союза может быть отложен до 30 июня, пишет The Daily Telegraph.

Brexit

Уточняется, что соответствующий вариант рассматривает британское правительство. Условием для продления Brexit, который был намечен на 29 марта 2019 г., является согласие парламента Великобритании на те условия сделки, которые выдвигает Брюссель.

Расчет на то, что британский премьер-министр Тереза Мэй убедит палату общин согласиться на условия ЕС, голосование должно состояться до 20 марта.

Автор материала утверждает, что Мэй уже не контролирует не только процесс Brexit, но свою партию (тори). Примером служит отказ 18 однопартийцев Мэй голосовать против окончательной блокировки варианта «жесткого» Brexit (без сделки с ЕС).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после отказа парламента проголосовать за вариаент «жесткого» Brexit Мэй призвала палату общин проголосовать снова (до 20 марта). До сих пор ЕС не соглашался на вариант продления сроков Brexit.