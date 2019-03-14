Москва, 14 марта, 2019, 03:12 — ИА Регнум. Информацию о незаконном взимании с российских граждан платежей за вывоз твердых коммунальных отходов поручил проверить региональным прокурорам глава Генпрокуратуры РФ Юрий Чайка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ilya Plekhanov Мусоровоз

Отмечается, что проверка инициирована после сообщений в интернете о поборах за ТКО. Проверку прокурорам на местах будут помогать проводить уполномоченные контролирующих органов и представители общественных экспертных сообществ.

Цель проверки — установить обоснованность двойного взимания управляющими компаниями и региональными операторами платы за вывоз ТКО организациями.

«При наличии оснований будет инициироваться перерасчет размера платы за содержание жилых помещений, необоснованно включающей в себя плату за обращение с ТКО», — сообщили в прокуратуре.

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Напомним, сообщения о взимании двойной платы на вывоз ТКО поступили из ряда регионов. В частности, по данным экспертов, в 30 российских регионах выявлено незаконное взимание платежей за утилизацию ТКО.

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