Сообщениями о двойной плате за вывоз мусора занялась прокуратура
Москва, 14 марта, 2019, 03:12 — ИА Регнум. Информацию о незаконном взимании с российских граждан платежей за вывоз твердых коммунальных отходов поручил проверить региональным прокурорам глава Генпрокуратуры РФ Юрий Чайка, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что проверка инициирована после сообщений в интернете о поборах за ТКО. Проверку прокурорам на местах будут помогать проводить уполномоченные контролирующих органов и представители общественных экспертных сообществ.
Цель проверки — установить обоснованность двойного взимания управляющими компаниями и региональными операторами платы за вывоз ТКО организациями.
«При наличии оснований будет инициироваться перерасчет размера платы за содержание жилых помещений, необоснованно включающей в себя плату за обращение с ТКО», — сообщили в прокуратуре.
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Напомним, сообщения о взимании двойной платы на вывоз ТКО поступили из ряда регионов. В частности, по данным экспертов, в 30 российских регионах выявлено незаконное взимание платежей за утилизацию ТКО.
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