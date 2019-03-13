Вашингтон, 14 марта, 2019, 02:39 — ИА Регнум. Нарушения прав человека происходят в Крыму, сообщается в докладе госдепа.

Дядя Сэм обвиняет

В документе по правам человека по итогам минувшего года американским ведомством также сказано, что Москва «продолжает вооружать, обучать силы на Востоке Украины». Кроме того, госдеп обвинил российских военных в том, что они командуют «силами» в Донбассе и «борются на одной стороне с ними».

Госдеп заявляет, что «силы» в Донбассе (которыми «командуют российские военные») виновны в потерях среди мирного населения, измеряемых тысячами. Также Москва виновна, по версии Вашингтона, в арестах украинских граждан по политическим мотивам.

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Напомним, 18 марта исполняется пять лет с момента воссоединения Крыма с Россией. Несмотря на многочисленные заявления представителей Запада, побывавших в Крыму, о том, что жители российского региона не испытывают никаких притеснений от Москвы, Вашингтон продолжает говорить о Крыме в украинской риторике («оккупация», «аннексия», «Россия — агрессор»).