Кишинёв, 14 марта, 2019, 02:36 — ИА Регнум. Украина откроет на территории Молдавии два избирательных участка по выборам президента Украины 31 марта. Как передает корреспондент ИА REGNUM, один участок откроют в посольстве Украины в Кишиневе, другой — в консульстве в Бельцах.

Украинский флаг

По данным украинского посольства, в Молдавии и Приднестровье проживают свыше 54 тыс. граждан Украины с правом голоса. При этом подавляющее большинство из них проживают именно в Приднестровской Молдавской Республике, где Киев участки не открывает. По данным приднестровских властей, в ПМР проживают около 80 тыс. граждан Украины.