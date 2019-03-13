Лондон, 14 марта, 2019, 02:20 — ИА Регнум. Отказ британских парламентариев от варианта выхода из Европейского союза без сделки не означает, что 29 марта 2019 года Brexit не состоится, заявила глава правительства Великобритании Тереза Мэй, выступая перед законодателями.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Комментируя итоги голосования палаты общин, согласно которым 312 депутатов проголосовали против «жёсткого» Brexit (без сделки с ЕС), Мэй сказала:

«Сегодняшнее голосование не означает, что Великобритания не выйдет из ЕС 29 марта».

Обращаясь к парламентариям, она напомнила о голосовании 14 марта по продлению срока Brexit, который в Брюсселе потребуют обосновать. Сейчас, по её словам, ЕС отказывается от дальнейших переговоров по продлению сроков.

Отметим, что Мэй не исключила и варианта повторного референдума о необходимости выхода страны из ЕС.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 марта Мэй заявила, что до 20 марта парламентариям следует провести повторное голосование по варианту выхода из ЕС.