Москва, 14 марта, 2019, 02:09 — ИА Регнум. После рекомендации компании Boeing приостановить полеты самолетов 737 Max российские авиаперевозчики не смогут делать вид, что ничего не произошло, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Самолёт в небе

«А теперь авиакомпания Боинг сама рекомендовала всем перевозчикам в мире приостановить полеты Мах 8 и Мах 9. Отныне даже самые упёртые сторонники этих моделей в России не смогут сделать вид, будто ничего не случилось. Случилось. А безопасность должна быть выше доходов компаний», — заявил он.

Ранее Пушков высказался в пользу запрета полетов Boeing 737 Max в России по примеру других стран, приостановивших эксплуатацию этой модели самолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта авиакорпорация Boeing рекомендовала Федеральному управлению гражданской авиации США приостановить использование самолетов Boeing 737 Max по всему миру. Решение о приостановке было принято для того, чтобы доказать общественности безопасность эксплуатации этих самолетов.