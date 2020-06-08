Кишинёв, 14 марта, 2019, 02:05 — ИА Регнум. На сайте президента Молдавии Игоря Додона опубликовали план «Большого пакета для Молдавии» — документа, подготовленного администрацией Додона и представленного в середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Как передает корреспондент ИА REGNUM, план включает переход Молдавии к многовекторной внешней политике («и Запад, и Россия»), присоединение Приднестровья на основе некоего «особого статуса» и международное признание постоянного нейтралитета Молдавии.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Додон также предлагает найти для Молдавии механизм совместимости зон свободной торговли с ЕС и СНГ. Молдавский проект, по его мнению — это возможность для России и Евросоюза «выстроить стратегический диалог в новых исторических условиях». Кроме того, уверен Додон, «молдавский проект может служить основой выстраивания поэтапного мирного процесса по урегулированию конфликтной ситуации на территории Украины».

По плану Додона, летом 2020 года предлагается организовать в Кишинёве международную конференцию высокого политического уровня, по итогам которой все главные международные игроки должны подписать «Хартии о солидарности и партнерстве с Республикой Молдова» и создать «Фонд содействия и постконфликтного развития Молдавии», чтобы финансировать присоединение Приднестровья к Молдавии. До 2022 года планируется выработать модель приднестровского урегулирования и программу постконфликтного развития объединенного государства на 10−15 лет.

При этом Додон утверждает, что для реализации всего этого необходимо как можно скорее сформировать парламентское большинство и правительство. Единственная партия, с которой социалисты Додона могут создать такую коалицию, — это правящая Демпартия Владимира Плахотнюка.

Отметим, что до февральских парламентских выборов Додон уверял «партнеров» в Москве, что социалисты точно возьмут большинство и сами сформируют правительство. Теперь же ценой мифического «плана Додона» (включающего сдачу ПМР) для Москвы является вдобавок коалиция с Плахотнюком, на которого в России заведено два уголовных дела — за отмывание денег и незаконный вывод из России 37 млрд рублей, а также — за подготовку покушения на убийство.