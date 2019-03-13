Мюнхен, Германия, 14 марта, 2019, 01:41 — ИА Регнум. ФК «Ливерпуль» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов по итогам встречи с «Баварией» 13 марта.

Футбол

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов проходил на стадионе «Алльянц Арена» в городе Мюнхене (Германия). Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу британской команды.

В первый тайм завершился ничьей. Сначала гол забил полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане (26 минута), счёт сравнял британский полузащитник Жоэль Матип: на 39-й минуте был забит автогол.

Во втором тайме ливерпульцы забили ещё два гола: защитник Виргил ван Дейк на 69-минуте и Мане — на 84-й минуте.

Это был ответный матч, первый проходил в Ливерпуле 18 февраля и завершился со счётом 0:0.