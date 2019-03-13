Рим, 14 марта, 2019, 01:42 — ИА Регнум. Неизвестные похитили картину «Распятие» кисти художника Питера Брейгеля Младшего из церкви в городе Кастельнуово-Магра в Италии, сообщает La Repubblica.

Питер Брейгель Младший. Голгофа. Распятие (фрагмент) 1617

Сообщается, что картину украли из церкви 13 марта утром. Преступники разбили защитное стекло, забрали картину и скрылись с места преступления на автомобиле. По предварительным данным, похитителей было двое.

Как подчеркнул мэр города, преступление наверняка было спланировано заранее и кража была целенаправленной, так как в церкви находятся еще две знаменитые картины, которые злоумышленники не тронули.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года картина русского художника Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» была украдена из Третьяковской галереи неизвестным мужчиной. Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника, картина была возвращена в музей.