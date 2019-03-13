Ереван, 14 марта, 2019, 01:05 — ИА Регнум. Любое изменение в формате переговоров по урегулированию карабахского конфликта должно быть приемлемым для всех сторон. Об этом сегодня, 13 марта, на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении в Ереване заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

Зограб Мнацаканян (справа) и Мирослав Лайчак

«У нас есть процесс, который проводится в уже действующем формате и который уже привел к некоторым результатам. Конечно, правительство Армении должно решить, как оно будет работать, но любое изменение переговорного формата должно быть принято всеми сторонами. Я думаю, что мы выделили достаточно времени для обсуждения этих вопросов, и я уверен, что у правительства Армении есть правильная формула для продолжения переговоров в существующем формате», — цитирует Лайчака azatutyun.am.

12 марта на совместном заседание советов безопасности Армении и Нагорного Карабаха в Степанакерте премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь подтвердил свою позицию о том, что Карабах должен быть вовлечен в переговорный процесс. Это заявление Пашиняна прозвучало в преддверии возможной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и сразу после призыва сопредседателей Минской группы ОБСЕ о том, что сторонам следует воздерживаться от заявлений и действий, которые требуют односторонних изменений в формате без согласия другой стороны».

Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян не указал сроков возможной встречи Пашинян — Алиев, лишь подтвердил приверженность Армении продолжению процесса исключительно мирного урегулирования конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ.

«Мы неоднократно подчеркивали, что для эффективного процесса мирного урегулирования конфликта ключевое значение имеет формирование благоприятной для мира атмосферы, внедрение механизмов по снижению рисков и предотвращению инцидентов, а также мер по укреплению доверия, как это было зафиксировано на встрече в Душанбе и ранее в рамках саммитов в Вене и Санкт-Петербурге. Эти положения до сих пор продолжают оставаться актуальными. Проведение Азербайджаном в эти дни широкомасштабных военных учений наступательного характера без соответствующего уведомления, в нарушение требования международных обязательств, предусмотренных инструментарием ОБСЕ, не способствует укреплению региональной безопасности и атмосферы доверия», — подчеркнул Мнацаканян.

Действующий председатель ОБСЕ также является министром иностранных дел Словакии, и в течение срока его полномочий из Словакии — страны-члена Евросоюза, смертоносное оружие чешского производства было направлено в Баку через территорию Израиля. Сегодня Лайчак отметил, что армянские коллеги подняли этот вопрос, было проведено изучение и со стороны Словакии была выявлена ошибка.

«Между Израилем и Словакией было отдельное соглашение, и были отдельные документы, в которых было закреплено, что конечным получателем является Израиль. Мы несколько раз обсудили этот вопрос, в том числе с министром Мнацаканяном. Думаю, что дело закрыто», — подчеркнул действующий председатель ОБСЕ.

«Мы не приветствуем гонку вооружений в регионе, и мы довольно чувствительны к подобным вопросам, и я благодарен моему коллеге Мирославу за то, что мы смогли провести подобный диалог», — сказал Мнацаканян.

За последние три года это первый визит действующего председателя ОБСЕ в регион. В этом статусе Мирослав Лайчак уже в четвертый раз встречается с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном, и стороны характеризуют встречи как конструктивные.

Что касается двусторонних отношений между Арменией и Словакией, то министр Лайчак пообещал содействовать работам по открытию посольства Словакии в Армении.