Москва, 14 марта, 2019, 00:57 — ИА Регнум. Анна Исаева, PR-менеджер Юлии Началовой, назвала «глупостью» слухи о выписке певицы из реанимации, передает РБК.

Mikhail Popov Юлия Началова

Напомним, Началова была госпитализирована в Москве 11 марта. По некоторым данным, из-за повышения уровня сахара в крови она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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13 марта Исаева заявила, что Началова в реанимации, где она находится в состоянии искусственной комы. Состояние её оценивается как тяжелое.

СМИ со ссылкой на медработника реанимации 13 марта сообщили, что певицу якобы выписали.