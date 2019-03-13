Челябинск, 14 марта, 2019, 00:40 — ИА Регнум. Конфликт с применением оружия произошел в центре Челябинска между охраной и клиентом «Сбербанка», сообщает паблик «Типичный Челябинск» в соцсети ВКонтакте.

Grand Power Ltd., Slovakia Выстрел

По данным одной из подписчиц, инцидент произошел 13 марта. Охрана одного из отделений «Сбербанка» применила оружие в отношении молодого человека.

«Шла мимо «Сбербанка», слышу конкретно звук выстрела, выбегает человек пытается спрятаться за дверью, за ним бежит охрана, пинает, скидывает с него верхнюю одежду, берет сумку и кидает на ступеньки банка. Также охрана несколько раз пыталась ударить парня, когда он спокойно стоял и поднимал свои вещи, отряхивался», — написала очевидец.

Уточняется, что, по некоторым данным, причиной таких действий охранников стало неадекватное поведение мужчины в помещении банка. Известно, что он разбил стекло, после чего охрана вывела его на улицу.