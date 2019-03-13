Москва, 14 марта, 2019, 00:33 — ИА Регнум. Редакция ИА REGNUM получила от Валерия Палия его ответ на официальное письмо Российского военно-исторического общества (РВИО), подписанное А.В. Барковым. Публикуя здесь ответ В. Палия, редакция считает дискуссию полностью выявившей позиции сторон и на этом публикацию реплик прекращает. Ниже следует текст В. Палия без изъятий, с приложением направленного им в редакцию фото.

Исполнительному директору «Российского военно-исторического общества» Баркову А.В.

Уважаемый Александр Викторович,

На Ваше письмо №410 от 12.03.2019 года, которое является ответом на публикацию моей статьи ИА REGNUM сообщаю следующее.

В первой части моей статьи, где говорится о переводе на английский язык документального сериала «Великая война» нет ни одного слова о «Российском военно-историческом обществе» и компании «StarMedia», с которой сотрудничает РВИО. Там говорится о Министерстве культуры РФ и компании ООО «Стар Медиа Про», на которую ссылалась директор Департамента кинематографии Любимова О.Б. в ответе гр. Некрасову К. Однако 2/3 вашего письма посвящено тому, что Вы сообщаете о непричастности РВИО к этому переводу, что вызвало у меня, в некотором смысле, удивление.

Также вызывает удивление утверждение, содержащееся в Вашем письме, а именно: «Обвинения автора, связанные с установкой РВИО памятников и созданием граффити, являются голословными». В статье имеются ссылки на печатные материалы открытого доступа, рассказывающие об установке некоторых памятников в Москве.

О памятнике Михаилу Калашникову в одной из них говорится: «Между тем в Российском военно-историческом обществе (РВИО), по чьему заказу был изготовлен памятник, не стали отрицать ошибку на памятнике и поблагодарили «того человека, который заметил этот чертеж». «И сейчас мы указали на это (ошибку — «Газета.Ru») скульптору Салавату Щербакову. Он находится на месте и собирается эту плиту демонтировать, поскольку действительно он и его подмастерье что-то напутали».

О памятнике «Прощание славянки» в другой ссылке говорится: «С памятника «Прощание славянки», который глава РЖД Владимир Якунин и министр культуры Владимир Мединский торжественно — на глазах у десятков ветеранов — установили у Белорусского вокзала в Москве накануне Дня Победы, спилили оружие.

Это произошло после того, как ветераны обратили внимание: вместо винтовки Мосина на гербе оказалось изображение немецкого карабина Mauser 98k. В пресс-службе Минкультуры заявили: «У памятника есть авторы, вопросы — к ним и Российскому военно-историческому обществу. Официального комментария министерства пока нет».

Как рассказали РБК в Российском военно-историческом обществе, копии стрелкового оружия, изображенные в композиции памятника и вызвавшие сомнения общественности, были изъяты до выяснения обстоятельств. По сообщению ряда СМИ, автор памятника — Салават Щербаков, также пока не смог объяснить, почему на скульптуре, посвященной героям Великой Отечественной войны, оказалось изображено немецкое оружие».

По поводу «арт проекта» граффити с фотографии летчиков Героев могу сказать следующее. Мне не меньше Вашего дорога наша Победа и те люди, которые ее завоевали, поэтому Ваше утверждение: «Святые для всех нас образы Победителей в Великой Отечественной войне автором статьи сравниваются с нацистскими преступниками» является клеветой, за которую Вам необходимо принести извинения. Обращаю также Ваше внимание на неуместность и недопустимость, а также отсутствие здравого смысла в Вашем обвинении меня в «пропаганде фашизма». Кто, как не РВИО со штатом своих «блестящих» консультантов приняло и установило памятники (см. выше), имеющие атрибуты немецко-фашистской армии? Автор статьи? Уверяю Вас, я не принимал участия в согласовании этих проектов. Я обратил Ваше внимание на недопустимость небрежного отношения к историческим реликвиям, в данном случае к известной фотографии летчиков Героев. Рекомендовал бы Вам аккуратнее обходиться со словами.

В статье говорилось о том, что Ваш «арт проект» граффити уродует облик советских летчиков Героев и их реальную фотографию. Было бы уместно и достойно создать копию этой знаменитой фотографии и, увеличив, сделать красивый плакат. Однако те «мастера» граффити, которым было поручено сделать рисунок с фотографии летчиков, на мой взгляд, не справились с этой задачей. Рисунок, по моему мнению, получился уродливым, лица летчиков на нём искажены и не похожи на их лица с реальной фотографии. Именно о выражении их лиц на плакате говорилось в статье и обращениях об этом «граффити» в Департамент культуры г. Москвы. Речь не велась о «фасоне мундира», «форме пряжки» или «форме и расположении наград», хотя, если углубляться, и здесь есть о чём сказать.

Такое отношение к памяти и образу советских солдат — победителей в Великой Отечественной войне является недопустимым и требует принципиальной оценки.

Надеюсь, что Вы примете замечания и факты, изложенные в статье, к сведению и сделаете соответствующие выводы для того, чтобы в дальнейшей работе избежать подобных ошибок.

Плакат же на ул. Садово-Каретной д.24/7 хорошо бы привести в должный вид. Правда, сложно сказать, как это можно сделать, не снимая его, это не немецкая винтовка на памятнике «Прощание славянки», лица с плаката не срубишь.

Приложение: Сравнение лиц летчиков с плаката «граффити» и реальной фотографии.

Палий В.А.