Челябинск, 14 марта, 2019, 00:24 — ИА Регнум. Движение транспорта в Курчатовском районе Челябинска будет временно ограничено из-за строительных работ, сообщили в пресс-службе администрации города.

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Работы по строительству теплотрассы к дому по улице Профессора Благих будут проводиться с 14 марта с 6:00 (время местное) по 22:00 (время местное) 18 марта.

Ограничения движения транспорта планируется участке от улицы Лобырина до улицы Молодогвардейцев. Также с 6:00 (время местное) 17 марта до 22:00 (время местное) 18 марта будет ограничено движение в обратном направлении, то есть от Молодогвардейцев до Лобырина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Челябинска предупредили об ограничении движения в трех районах города из-за демонтажа рекламных конструкций в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС (пройдут в областном центре в 2020 году). Ограничения начинают действовать с 15 марта и коснутся Калининского, Ленинского и Советского районов города.