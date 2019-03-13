Вашингтон, 13 марта, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень сожалеет» об увеличении тюремного срока бывшему руководителю его предвыборного штаба Полу Манафорту, передаёт The Hill.

Disney | ABC Television Group Пол Манафорт

Глава Белого дома отметил, что Манафорт «успешно работал с Рональдом Рейганом, с Джоном Маккейном, Бобом Доулом и многими другими на протяжении многих лет».

«Мне жаль его. Я думаю, что это печальная ситуация», — сказал Трамп.

Напомним, ранее сегодня Федеральный окружной суд в Вашингтоне приговорил Пола Манафорта к 3,5 года лишения свободы. В результате по совокупности двух приговоров он получил 7,5 года тюрьмы.