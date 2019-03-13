Анкара, 13 марта, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Власти Турции не собираются воспринимать всерьез рекомендации Евросоюзного парламента о том, что процесс вступления Турции в Евросоюз следует приостановить. Соответствующее заявление выпустило сегодня, 13 марта, министерство иностранных дел Турции.

Эжен Делакруа. Турок, курящий на диване. 1834

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Евросоюзный парламент одобрил доклад, в котором содержится призыв приостановить переговоры о вступлении Турции в Европейский союз. Доклад поддержали 370 депутатов, 109 выступили против, 143 воздержались. При этом решение Евросоюзного парламента не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер.

Анкара заявила, что данная рекомендация Евросоюзного парламента не имеет для Турции никакого значения.

«Мы не можем придавать какое-либо значение одностороннему и необъективному подходу Европарламента. Принятая им рекомендация не имеет для нас никакого смысла. Позиция Европарламента должна заключаться в поощрении связей, взаимодействия и диалога между Турцией и ЕС», — сказано в заявлении МИД Турции.

Стоит отметить, что процесс вступления Турции в Европейский союз фактически заморожен уже несколько лет и никаких перспектив его дальнейшего продвижения не видно.

Напомним, что Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕС ещё в 1963 году, а заявку на членство подала в 1987 году. Переговоры о вступлении начались в 2005 году, но с тех пор особо не продвинулись.