Саратов, 13 марта, 2019, 23:30 — ИА Регнум. Бывший глава администрации Саратова Алексей Прокопенко, который ранее был объявлен в федеральный розыск, пришел 13 марта в региональное следственное управление СКР по Саратовской области. Он просит следствие подробно разобраться в обстоятельствах своего уголовного дела.

Следственный комитет РФ

Кроме того, Прокопенко пришел с заявлением о незаконном преследовании со стороны правоохранительных органов. Экс-глава администрации заявил, что не признает свою вину и готов отстаивать свою репутацию. Он уточнил, что в течение тех лет, когда он был в розыске, ему удавалось скрываться на территории России, сообщает «Общественное мнение».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 2 декабря 2014 года появилась официальная информация о том, что сити-менеджер Саратова Алексей Прокопенко объявлен в розыск, а его фотография размещена на сайте регионального ГУ МВД. По данным полиции, Алексей Прокопенко «разыскивается по статье УК». Напомним, кресло под сити-менеджером зашаталось после того, как в мае 2012 года на него было заведено сразу девять уголовных дел за злостное неисполнение решении суда по выделению квартир стоящим в очереди гражданам. Позднее их объединили в одно производство. В августе 2014 года правая рука главы Саратова Олега Грищенко Алексей Прокопенко был признан судом виновным и приговорен к штрафу в 200 тыс. рублей. Даже несмотря на то, что Олег Грищенко предпринял много шагов для его защиты.

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В конце октября 2012 года Алексей Прокопенко получил вторую судимость. Суд признал бывшего главу администрации Саратова виновным по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишения права занимать государственные и муниципальные должности сроком на два года. Это было связано с двумя десятиэтажными жилыми домами, на строительство которых мэрия дала разрешение. Когда они были возведены, выяснилось, что дома мешают локаторам аэропорта.

Позднее на Алексея Прокопенко по заявлению руководства «Волжской ТГК» заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В «Волжской ТГК» предполагают, что управляющие компании «Стройкомплект» и «Континент-2011» присвоили платежи граждан — около 507 млн рублей. По одной из версий, Алексей Прокопенко принимал активное участие в создании, в частности, «Стройкомплекта».

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В апреле 2016 года появилась информация, что Прокопенко был задержан в Будапеште, но официально она не подтвердилась.