Страсбург, Франция, 13 марта, 2019, 23:10 — ИА Регнум. Европарламент рекомендовал руководству ЕС заморозить переговоры о членстве Турции в блоке, 13 марта передает агентство Reuters.

Эжен Делакруа. Бабуши (турецкие тапочки). 1832

Поводом для решения, принятого большинством голосов, стало продолжающееся нарушение прав человека в Турции.

Представитель турецких властей Омер Челик уже заявил, что голосование является «бесполезным» и «неуважительным».

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