Краснодар, 13 марта, 2019, 23:08 — ИА Регнум. В Сочи проходит финал Всероссийского кадрового конкурса «Лидеры России» 2018−2019 годов.

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Один из финалистов конкурса, управляющий партнер и сооснователь ООО «Ивентвил» Константин Бортничек побеседовал с корреспондентом ИА REGNUM.

Если быть абсолютно честным, то надо признаться, что в первую очередь участвовать в конкурсе меня убедила моя мама. Ей отказать очень сложно. И в прошлом году я участвовал в конкурсе тоже исключительно благодаря ее дару убеждения. Но в прошлом году я не прошел дистанционный этап, и мне, конечно, захотелось еще раз попробовать свои силы, достигнуть большего. И я поставил себе цель дойти до регионального полуфинала. И мне удалось выполнить и перевыполнить план.

Региональный полуфинал и финал конкурса проходят очень интересно. Это заставляет мозг думать по-другому. Если обычно мы решаем вопросы, связанные с бизнесом, то это привычно. А после регионального полуфинала вечером я настолько устал, что даже не хотел узнавать результат — прошел я или не прошел. И сейчас снова — очень много интересной информации, очень много общения, громадное количество новых знакомств из совершенно новых для меня областей деятельности.

Подготовиться к финалу за такой короткий промежуток времени очень сложно. Но та информация, которую я получил по итогам регионального полуфинала, конечно, очень сильном мне помогла и направила мое мышление ближе к сути конкурса. Конечно, это помогает. Та информация, которую дают нам организаторы, на самом деле очень полезна. Даже если я не выиграю финал, то, в принципе, в своем развитии я сделал большой скачок вперед.

Основная идея социального проекта Константина Бортничека «Равенство через спорт» — повышение интереса детей к занятиям спортом через представление вершин спортивных состязаний: Олимпийских игр, ЧМ, Универсиады, а также постепенное разрушение стереотипов предвзятого отношения к людям с ОВЗ с целью наглядно показать равенство всех в обществе через их спортивные достижения.

Опыт подготовки и проведения многих международных спортивных мероприятий, в том числе Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, чемпионата мира по футболу и Универсиады в Красноярске, реально показывает, как положительно влияют такие события на готовность детей заниматься теми или иными видами спорта. Такие мероприятия дают мотивационный толчок к началу занятий спортом, т.к. ярко показывают, к чему может прийти каждый талантливый и упорный спортсмен. В рамках урока через историю мероприятий в нашей стране возможно донести ценность спорта для детей. Также во время подготовки и проведения Паралимпийских игр Константин Михайлович много раз видел, что спортсмены-паралимпийцы никоим образом не уступают обычным людям, а по воле и желанию чего-то добиться даже могут превосходить. И это наглядно показывает, что мы все равны и можем быть полезны друг другу.

Я хотел реализовать то, что мне по-настоящему близко, не хотел ничего искусственного. Хотелось сделать то, что я могу и хорошо умею. Я неоднократно участвовал в организации крупных спортивных мероприятий, эта тема мне достаточно близка, и я ее понимаю. И, судя по реакции детей — а это были третьи, четвертые, пятые классы в школах разных городов — я вижу, насколько им это нравится, как у них горят глаза. И это доказывает, насколько это полезно и круто. И, конечно, я хочу продолжать этот проект, даже если не стану победителем конкурса.