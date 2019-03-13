Сан-Паулу, Бразилия, 13 марта, 2019, 23:04 — ИА Регнум. Число жертв стрельбы в школе в бразильском городе Сан-Паулу возросло до 10 человек. Об этом сегодня, 13 марта, сообщают бразильские СМИ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на школу в муниципалитете Сузану неподалеку от Сан-Паулу произошло сегодня. Двое молодых людей в черной одежде и масках ворвались в здание школы когда там была перемена и открыли огонь по учащимся. На месте погибли пятеро детей и один сотрудник школы. Уже позднее в больнице умер педагог и ещё один школьник.

При этом оба нападавших покончили жизнь самоубийством.

Сейчас полиция уже установила личности нападавших — это были 17-летний Гильерме Монтейро и 25-летний Энрике де Кастро. Один из нападавших ранее учился в этой школе. Оба нападавших в поле зрения полиции не попадали.

Также известно, что перед тем как атаковать школу, злоумышленники напали на одного местного бизнесмена, в которого они выстрелили три раза. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.