Лондон, 13 марта, 2019, 22:53 — ИА Регнум. Палата общин парламента Великобритании проголосовала против возможности выхода королевства без сделки с Евросоюзом, 13 марта передает агентство Reuters.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский мост, Лондон

Парламентарии отвергли «жесткий Brexit» 312 голосами против 308. Голосование может означать продление срока переговоров с Брюсселем.

Для продления сроков Brexit потребуется как поддержка руководства ЕС, так и согласие всех 27 стран блока. При этом ранее представители Брюсселя заявили, что не планируют новых переговоров с Лондоном.

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