Уфа, 13 марта, 2019, 22:50 — ИА Регнум. В отношении 21-летней жительницы Уфы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Башкирии.

По предварительным данным, 13 марта утром женщина с балкона своей квартиры, которая находится на девятом этаже, сбросила вниз свою двухлетнюю дочь.

Девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована, но осталась жива. Падение ребенка смягчил снег, который в изобилии лежит под окнами дома.

В настоящее время следователи проводят опрос очевидцев происшествия и родственников пострадавшей и подозреваемой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инцидент произошел в Кировском районе Уфы. Причем сообщалось, что и ребенок, и его мать госпитализированы.

Напомним, в конце ноября около 12-этажного дома в удмуртском Глазове были обнаружены тела двух женщин и ребенка. Предположительно, женщины и ребенок погибли от падения с высоты. Погибшими оказались мать, бабушка и девятилетняя девочка.