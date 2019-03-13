Дамаск, 13 марта, 2019, 22:37 — ИА Регнум. За сутки в Сирии боевики из Идлибской зоны обстреляли поселения в провинциях Латакия, Хама, Алеппо и Идлиб, сообщил 13 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

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По информации российского Центра, за сутки боевики обстреляли три поселения в провинции Латакия, два поселения в провинции Хама, три населённых пункта в провинции Алеппо и три поселения в провинции Идлиб.

Кроме того, обстрелян район научно-исследовательского центра на западной окраине города Алеппо.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта российские ВКС нанесли удар по складу вооружения и боеприпасов боевиков, расположенному в Идлибе.