Сочи, Краснодарский край, 13 марта, 2019, 22:34 — ИА Регнум. В Сочи открылся финал Всероссийского кадрового конкурса управленцев «Лидеры России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Бакунин

В первый день финала участники конкурса встретились с сочинскими школьниками и рассказали им о своем пути в профессии, а затем заложили «Аллею лидеров» вместе с учащимися образовательного центра «Сириус»

Напомним, конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.

Мы публикуем интервью финалиста кадрового конкурса «Лидеры России» Михаила Бакунина, который сейчас работает в Кремниевой долине, для ИА REGNUM.

Основной мотив — получение необычного, интересного опыта, обогащение знаниями и эмоциями.

Наверное, я не буду исключением, если скажу, что здесь, конечно, очень высокий уровень организации, все очень здорово спланировано, и очень высокий уровень. Часто спрашивают, считаем ли мы оценку участников объективной, насколько она является справедливой и честной. То, что я вижу — это очень честно, справедливо, открыто и понятно. То есть, в это смысле вопросов нет.

Подготовка, по сути, идет без остановки. Не сказать, что я готовился к чему-то определенному, например, к деловой игре. Но в ходе предыдущих туров соревнований, например, нам были рекомендованы к прочтению и подарены некоторые книги. После полуфинала мне хватило времени их прочитать, осмыслить. Потом, было очень интересное домашнее задание — подготовка урока. Пришлось углубиться, посмотреть, что интересного можно было предложить детям, как заинтересовать их. Это был очень важный проект.

Кроме того, мой социальный проект — долгосрочный. Он требует постоянного внимания, постоянного участия, и, по сути, получается постоянная, непрерывная работа, она не похожа на подготовку к экзамену. Требуется регулярная инвестиция себя и своего времени.

Социальный проект Михаилу Бакунину помогла реализовать его жена Елизавета. Она работала врачом в первом Московском хосписе, а затем консультантом в фонде «Вера», в настоящее время она волонтер в Силиконовой долине в хосписе Mission Hospice.

Михаил Бакунин выбрал проект, направленный на поддержку детей, страдающийх онкологическими заболеваниями, которые находятся в больнице настоящее время или выписались и пытаются вернуться к нормальной жизни. У них есть пробелы по различным предметам, поэтому Михаил проводит индивидуальные занятия с детьми на протяжении шести месяцев.

Занятия проходят в скайпе или дома. Проект был реализован совместно с фондом «Подари жизнь».

Моя супруга — специалист по паллиативной медицине, она ранее работала в хосписе «Вера» и до сих пор помогает Первому московскому хоспису и фонду «Вера». Так что эта тема мне была очень близка, знакома через нее. Много лет это происходило рядом со мной, на моих глазах, когда она сначала работала как врач, а потом, когда мы покинули Россию, работала научным консультантом, помогала готовить конференции, доклады, переводы на соответствующую тему. Сейчас моя супруга работает волонтером в хосписе Mission в Калифорнии.

Другое дело, что именно конкурс подвигнул меня с позиции наблюдателя, когда надо — помощника, на более активные действия, когда делаешь шаг вперед, и говоришь: «Я беру на себя обязательства». Это очень серьезные обязательства, а не просто разовые мероприятия, когда ты поставил «галочку», получил зачет на конкурсе, и все. Это ответственность перед ребенком, ответственность перед организацией, серьезная подготовка, тестирование, семинары.

Фонд «Подари жизнь» очень серьезно относится к отбору подобных преподавателей. Они понимают, что не все с этим справятся. Я через все это прошел, где-то заочно, где-то в виде исключения в вечерних сессиях по скайпу. Они читали лекции, отвечали на вопросы, проводили пробные уроки. В этом смысле фонд «Подари жизнь» оказался очень гибким и очень понимающим. В свою очередь, им тоже интересно получить такого преподавателя, потому что у детей всегда вызывает интерес кто-то из-за рубежа, тот, кто ближе к носителям языка. То есть для детей это, в принципе, взаимовыгодное партнерство.

По сути, конкурс и мой социальный проект теперь живут разными жизнями. И да, конечно, я буду продолжать этот социальный проект. А то, что я хотел получить от конкурса — например, какой-то трансформации — так она произошла. Это желание сделать шаг в сторону волонтерства, в сторону бескорыстной помощи.