Нижний Новгород, 13 марта, 2019, 22:28 — ИА Регнум. В Нижегородской области продолжается работа по внедрению бережливых технологий в различных сферах. Особое значение будет уделяться реализации проектов в сфере здравоохранения, заявил губернатор Глеб Никитин и добавил, что 360 млн рублей в 2019 году направят на реализацию мероприятий в рамках перехода нижегородских поликлиник на новые стандарты, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

«Участниками преобразований станут 48 медицинских учреждений: 23 взрослых и 25 детских. Мы будем неукоснительно выполнять поручение Президента России по переводу на новые стандарты всех детских поликлиник до конца 2021 года», — заверил губернатор.

Также Никитин отметил, что утвердил план проекта «Эффективная губерния» на 2019 год.

«Количество проектов по внедрению бережливых технологий в Нижегородской области в различных сферах серьезно вырастет по сравнению с прошлым годом. Всего в регионе планируется реализовать порядка 1500 проектов. Каждый из них призван решить определенную проблему в организации, например, сократить сроки обработки обращений граждан, ускорить предоставление услуги», — уточнил глава области и сообщил, что бережливые технологии начнут внедрять и в новых сферах: в лесном хозяйстве, строительстве, ЖКХ, экологии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале Никитин с учетом тезисов послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию поручил региональному минздраву в ближайшее время подготовить «дорожную карту» по переводу всех детских поликлиник региона на новую модель работы в формате «бережливых» к 2021 году.

В большинстве случаев реализуются типовые проекты: «Оптимизация работы регистратуры», «Оптимизация работы участкового врача», «Оптимизация работы диагностических служб», «Оптимизация прохождения диспансеризации и профилактического осмотра».

«В настоящее время проект реализуется в 53 медицинских организациях региона. Из них 39 детских медицинских организаций и 14 взрослых медицинских организаций. Всего же в 2019 году планируется привлечь к участию в проекте 105 медучреждений. Таким образом, общее число участников проекта в этом году достигнет 158, это 75 детских и 83 взрослых медучреждений»,— говорил губернатор.

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