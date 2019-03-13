Мадрид, 13 марта, 2019, 22:23 — ИА Регнум. Список стран и авиакомпаний, временно отказавшихся от рейсов с использованием этих самолетов, постоянно растет с воскресенья, когда стало известно о крушении воздушного судна модели Boeing 737 MAX в Эфиопии. Катастрофа унесла жизни 157 человек.

pjs2005 Boeing 737 MAX

Соединенное Королевство первым из европейских стран приостановило во вторник, 12 марта, все коммерческие рейсы на этих самолетах «в качестве меры предосторожности». Об этом сообщило Британское управление гражданской авиации (CAA). В официальном заявлении CAA значилось, что такое решение было принято в ожидании прояснения обстоятельств крушения в Эфиопии.

Великобритания оказалась не одинока: другие европейские страны (Норвегия, Германия, Франция, Ирландия, Польша, Голландия, Бельгия) пошли на аналогичную меру и закрыли доступ моделям Boeing 737 MAX в свое воздушное пространство. CAA, поддерживающее контакт с европейскими властями, отметило, что запрет любых полетов на самолетах этого типа (им нельзя взлетать, приземляться, а также просто передвигаться в воздушном пространстве) продлится до «получения дальнейших указаний».

Компания Norwegian Air также объявила, что временно перестанет использовать самолеты Boeing 737 MAX по совету европейских регулирующих органов. Эта информация стала известна во вторник. «После решения органов, регулирующих авиацию и, соответственно, временно приостановивших операции с участием Boeing 737 MAX, Norwegian Air не проведет ни одного полета на воздушном судне этого типа до получения дальнейших распоряжений», — сказано в заявлении компании.

Norwegian Air располагает 18 пассажирскими самолетами модели MAX и ожидает получения десятков из них, в результате чего общее количество принадлежащих ей Boeing 737 MAX должно превысить 70 к концу 2021 года (согласно свежим данным, предоставленным самой компанией). В то же время Norwegian Air объяснила, что имеет более 110 воздушных судов модели 737−800, которую временные меры предосторожности не затрагивают.

Помимо европейских стран, Турция, Австралия, Сингапур, Южная Корея и Малайзия успели присоединиться к решению, принятому в понедельник Эфиопией, Китаем, Индонезией, Монголией и Индией. Все эти государства решили оставить на земле самолеты модели Boeing 737 MAX, от которых ранее отказались авиакомпании Brasileña Gol (Бразилия), Aeroméxico (Мексика), Aerolíneas Argentinas (Аргентина), Jet Airways (Индия) и Cayman Airways (Каймановы острова).

Tui, крупнейший мировой туроператор, заявил во вторник о временной приостановке полетов 15 воздушных судов этого типа в соответствии с рекомендациями органов регулирования воздушного сообщения Евросоюза. Об этом в Ганновере сообщил спикер немецкой компании.