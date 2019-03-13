Лондон, 13 марта, 2019, 22:19 — ИА Регнум. «Несмотря на вчерашнюю просьбу Терезы Мэй в Вестминстере показать Европе пример исторического британского прагматизма, прозвучавшую перед ключевым голосованием насчет Брексита, парламентарии в очередной раз сорвали план, о котором премьер-министр договорилась с Брюсселем в ноябре и который она в отчаянии пыталась подкрепить поздно вечером в понедельник, встречаясь с Жан-Клодом Юнкером», — пишет СМИ в рубрике «От редакции».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Против соглашения голосовали не только 75 представителей непримиримого крыла Консервативной партии и 10 парламентариев из Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (DUP): к ним снова присоединились недовольные пактом Мэй лейбористы и шотландские националисты. Это и вылилось в результат 391 голос против 242.

Таким образом, был положен конец «пути Мэй» по выходу Соединенного Королевства из ЕС — наименее болезненному для европейцев, если принять как неизбежность «ошибочное решение, спровоцированное Кэмероном и осуществленное Мэй, которое ослабляет общеевропейский проект и использует в качестве залога безопасность и стабильность жизни нескольких поколений британцев», считает El Mundo.

«Великобритания — это, возможно, то европейское государство, где популизм оказал наиболее разрушительное воздействие на традиционные партии. Он придал лейборизму Джереми Корбина евроскептический и крайне левый уклон, в то время как тори тоже ступили на путь внутреннего разложения — начиная с самоубийственного решения придать обязательную силу референдуму, который ее не имел и чье проведение само по себе было проявлением политической безответственности», — так оценивает ситуацию испанское издание.

Премьер-министр была вынуждена противостоять значительной части своей же партии, продвигая договор с Брюсселем, названный ею «лучшим соглашением из возможных». Тем не менее на январском голосовании оно было отвергнуто с перевесом более чем в 230 голосов (гораздо большим, нежели вчерашний). Тогда парламент потребовал более твердых гарантий насчет так называемого бэкстопа, а именно возможности покинуть в одностороннем порядке таможенный союз (в котором Великобритания обязалась оставаться весь переходный период вплоть до заключения торгового договора с ЕС, чтобы между Северной Ирландией и остальной частью острова не возникла «жесткая граница»).

Вчера парламентарии, выступающие за Брексит, сочли, что гарантий Юнкера недостаточно, чтобы быть уверенными, что Соединенное Королевство не останется частью таможенного союза на неопределенный срок и сможет заключать торговые соглашения с другими странами. Теперь Вестминстеру предстоит голосование за вариант с отсутствием соглашения — худшее развитие событий для обеих сторон. Если и он будет отвергнут (что считается наиболее вероятным), в четверг пройдет голосование за перенос Брексита.