Вашингтон, 13 марта, 2019, 22:16 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил 13 марта в Белом доме о немедленном прекращении полетов пассажирских авиалайнеров Boeing 737 Max 8 и Max 9 по результатам катастрофы аналогичного самолёта в Эфиопии.

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

По словам президента США, полёты должны быть прекращены до особого распоряжения, а все самолёты этого типа, находящиеся в воздухе, выводятся из эксплуатации после приземления.

Трамп заявил, что в ближайшее время последует официальное сообщение Федерального управления гражданской авиации США по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксплуатация самолётов Boeing 737 Max была приостановлена в целом ряде государств. Поводом для такого решения стала катастрофа Boeing 737 Max 8 возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, в которой погибли 157 человек.

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