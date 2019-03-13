Уфа, 13 марта, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Сибайский городской суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал структуры УГМК (Уральской горно-металлургической компании, президентом которой является Искандар Махмудов, 16-й в рейтинге богатейших бизнесменов России — 2018 по версии Forbes) — Учалинский горно-обогатительный комбинат (УГОК) и его сибайский филиал — устранить очаги тления руды в одном из крупнейших карьеров в мире до 28 апреля 2019 года.

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В качестве третьих лиц по делу были привлечены сибайский комитет минэкологии Башкирии, территориальный отдел Роспотребнадзора республики, свидетельствуют документы суда.

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Прокуратура требовала от ответчиков в кратчайшие сроки ликвидировать аварийную ситуацию в карьере, отмечая при этом, что предпринимаемые в настоящее время меры «неэффективны и недостаточны». Позицию прокуратуры поддержал и Роспотребнадзор, требуя ускорить процесс ликвидации очагов тления.

Ответчики же утверждали, что в процессе подтопления карьера выбросы уменьшились, а предпринять другие меры ликвидации очагов «технически невозможно».

«Борта карьера обрушены и дойти до очагов по бывшему серпантину невозможно. Как вы представляете эти меры?» — цитирует представителя УГОК в суде издание Idel.Реалии.

Кроме того, представители комбината вновь упирали на то, что карьер является бесхозным объектом, поскольку в результате реорганизации бывшего владельца карьера — Башкирского медно-серного комбината он не перешел в собственность ни одной из структур УГМК. И вообще, по мнению представителей УГОК, карьер нужно передать в муниципальную собственность.

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В итоге суд принял решение об устранении очагов тления руды до 28 апреля, причём указанный срок ни разу не звучал в ходе заседания. Двусмысленное решение суда тут же начали активно обсуждать в группе активистов города «Сибай, дыши», не понимая, радоваться такому решению, или перестать бороться и уехать из города, поскольку срок всё отодвигается и отодвигается.

С одной стороны, УГОК обязан устранить источник смога в Сибае, а с другой — срок решения проблемы может увеличиться для жителей города еще на месяц.

Пресс-релиз, опубликованный судом по этому вопросу 13 марта, выглядит более чем странно. Никаких сроков в нем не указано.

Отмечается, что УГОК допустил превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) диоксида серы и дигидросульфида в атмосферном воздухе Сибая, не предусмотрел мероприятия по предотвращению появления запахов, «раздражающего действия и рефлекторных реакций у населения, а также острого влияния атмосферных загрязнений на здоровье в период кратковременных подъемов концентраций по обеспечению соблюдения максимальных разовых ПДК, по предотвращению неблагоприятного влияния на здоровье населения при длительном поступлении атмосферных загрязнений в организм по обеспечению соблюдения среднесуточных ПДК».

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Факт нарушения подтверждается протоколом.

«Постановлением суда от 22 февраля 2019 года юридическому лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей», — уточняют в суде. Больше никакой информации на портале суда не представлено.

Накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров подтвердил ранее уже звучавшую информацию о том, что работы на карьеры будут завершены не 20 марта, как он утверждал ранее и неоднократно, а 26 марта, сообщает ТАСС. При этом Хабиров отметил, что раньше указанного срока решение проблемы маловероятно.

«Ситуация нормальная, спокойная, город работает, люди живут, работают, своими делами», — считает руководитель республики, комментируя факты «редких превышений ПДК».

Напомним, о том, что расчетный срок завершения работ по подтоплению подземных горных выработок в Сибайском карьере определен на 26 марта 2019 года, стало известно из ответа председателя госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова на обращение одной из жительниц города. Аналогичную дату завершения работ уже называл на одной из встреч с горожанами глава комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам Курултая Башкирии, директор Сибайского филиала АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» (УГОК) Яудат Биккинов («Единая Россия»).

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При этом ранее технический директор комбината Ильяс Ахмедьянов уверял, что подтопление карьера закончат 20 марта. Во время визита в Уфу полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров говорил, что ликвидация очагов тления продолжится до «конца марта», Хабиров же особым образом подчеркнул, что было установлено несколько сроков и последний из них — 20 марта.

В конце февраля Сибай посетила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, работы на карьере закончатся 26 марта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проблемы с загрязнением воздуха и неприятным запахом в городе начались еще в ноябре и связаны с тлением руды на закрытом Сибайском карьере, где проходит экстренная рекультивация. Жители города стали жаловаться на затрудненное дыхание, ухудшение самочувствия, обострение аллергических реакций еще в ноябре. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).

Несмотря на неоднократные требования жителей ввести режим ЧС, власти не видят в этом необходимости.

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Процесс подтопления карьера начали 8 февраля, необходимо затопить около 100 метров карьера в высоту. С момента начала работ жители рассчитывали на улучшение ситуации со смогом, но этого не произошло. Практически ежедневно в городе фиксируется превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) диоксида серы и сероводорода в воздухе. Причем цифры превышения ПДК в некоторые дни внушительные — в ряде точек концентрация диоксида серы превышает предельную в 17,4 раза, в некоторых — в 23 раза. 5 марта ПДК по диоксиду серы была превышена на улице Нуриманова в 54 раза. Датчики, закупленные на добровольные пожертвования жителей города, сломались. Завод-изготовитель предположил, что прибор, купленный активистами — «электрохимический, особенность таких сенсоров в том, что они не выдерживают превышений выше диапазона измерений. То есть датчик оказался неисправным не просто так, а именно после и в результате фиксации превышения ПДК в 54,74 раза, так как с учетом погрешности достиг предела своего диапазона измерений».

В феврале 50 детей были отправлены в пульмонологический санаторий Ишимбая. 15 пожилых жителей Сибая — в здравницу «Танып» в Аскинском районе. 11 февраля 30 взрослых с бронхолегочными заболеваниями направили в санаторий «Талкас» Баймакского района, также туда отправились 20 детей с одним из родителей. 15 человек поехали в санаторий «Ассы» Белорецкого района. 20 февраля 250 детей из Сибая приехали в Крым. Вторая группа еще из 250 детей в Крым отправилась 10 марта.

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В городе постоянно работают врачи республиканских клиник, которые ведут прием в ежедневном режиме. 15 марта на личный прием горожан по предварительной записи ждет и.о. главы минздрава Башкирии Максим Забелин.

Население Сибая составляет около 63 тыс. человек.