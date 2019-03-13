Калуга, 13 марта, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Депутаты калужского областного парламента подготовили законопроект по стимулированию предпринимательства в сфере переработки твердых коммунальных отходов. Как сообщили 13 марта корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, документ был разработан по аналогии с законом, обеспечившим меры поддержки для привлечения инвестиций в развитие производства на территории региона.

Zskaluga.ru На заседании рабочей группы по разработке мер стимулирования предпринимательства в сфере переработки коммунальных отходов.

Среди форм поддержки в нем обозначено предоставление налоговых льгот и государственных гарантий, а также информационная поддержка. Конкретные же меры поддержки будут прописываться в государственных программах. Предполагается, что они будут приниматься в развитие закона. В областном законодательстве уже существует норма, согласно которой для размещения объектов коммунально-бытового назначения могут быть предоставлены земельные участки в аренду без проведения торгов.

Законопроект разрабатывался парламентариями с участием экспертов и специалистов в сфере переработки коммунальных отходов. Предполагается, что новый проект будет рассмотрен на апрельском заседании сессии законодательного собрания области.

Ранее председатель областного парламента Виктор Бабурин заявил, что в настоящее время в России перерабатывается всего 6% отходов, а 94% складывается на полигонах, что недопустимо.

«Если в районе нет такого предприятия, то и в бюджет ничего не поступает. И если нашелся человек, который говорит, что будет заниматься отходами, почему бы нам не освободить его от налога на землю, на транспорт, на прибыль — дать ему льготы и этими льготами замотивировать его, чтобы ему было интересно перерабатывать мусор. Если мы сделаем это, то предпринимателю будет интересно конкурировать, бороться за сырье, а значит, снижать тарифы», — подчеркнул спикер калужского заксобрания.

Напомним, на территории Калужской области расположено 11 объектов размещения твердых коммунальных отходов, остаточная вместимость которых составляет 556 тыс. тонн.

На рассмотрении в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ находится заявка на получение субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы «Охрана окружающей среды» на 2012−2020 годы» в части приоритетного проекта «Чистая страна» на рекультивацию Ждамировского полигона (701 млн рублей). Кроме того, прогнозируемая стоимость рекультивации оставшихся 16 региональных полигонов ТКО, выведенных из эксплуатации и подлежащих рекультивации до 2024 года, — более 1 млрд рублей.