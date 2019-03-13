Калининград, 13 марта, 2019, 21:46 — ИА Регнум. Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил разведывательный полет у западных границ России в прибалтийском регионе, сообщают 13 марта мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотник

Дрон-разведчик с бортовым номером 10−2043 взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, с 13:00 до 14:00 мск летал вдоль границ Калининградской области в пространстве Латвии, а затем в небе Эстонии три часа курсировал у западных границ Псковской и Ленинградской областей от эстонско-латвийской границы до Финского залива.

Стоит отметить, что в этом районе беспилотник-шпион появился после сообщений Минобороны РФ о развёртывании здесь дополнительных комплексов ПВО С-400.