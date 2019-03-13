Вашингтон, 13 марта, 2019, 21:42 — ИА Регнум. Госдепартамент США подверг Украину критике в своём докладе о соблюдении прав человека в мире за 2018 год. Документ опубликован 13 марта на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины

В частности, в докладе отмечается, что на Украине до сих пор не привлечены к ответственности виновные в расстреле участников Майдана в 2014 году. Также подчёркивается, что украинские власти «не предпринимают адекватных мер для привлечения к ответственности должностных лиц, совершивших правонарушения».

Ссылаясь на доклад ООН, в Вашингтоне также обращают внимание на нарушения прав человека на Украине со стороны сотрудников правоохранительных органов и сил безопасности. В целом, как считают в госдепартаменте, в стране в настоящее время царит «атмосфера безнаказанности».

Одновременно с этим госдепартамент в докладе обвинил Россию в нарушениях прав человека в Крыму, а также заявил, что «российские власти продолжают вооружать, обучать и командовать силами на Востоке Украины».

Кроме этого, США обвиняют Россию в «политически мотивированных задержаниях, арестах и судебных разбирательствах в отношении граждан Украины».